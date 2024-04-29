البرهان: حريصون على تعزيز العلاقات مع روسيا

أكد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رغبة السودان في ترقية وتعزيز علاقاته مع روسيا بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم، المبعوث الروسي الخاص للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوجدانوف بحضور وكيل وزارة الخارجية بالإنابة السفير حسين الأمين.

وقال وكيل وزارة الخارجية بالإنابة في تصريح صحفي، إن زيارة المبعوث الروسي تمثل رسالة تضامن مع السودان حكومة وشعبا، وتحمل في طياتها دعم القيادة الروسية للسودان، كما عبر عن ذلك المبعوث الروسي نفسه، خلال لقائه اليوم رئيس مجلس السيادة. وأضاف وكيل وزارة الخارجية بالإنابة، أن المبعوث الروسي أكد دعم روسيا للشرعية القائمة في البلاد ممثلة في مجلس السيادة. مبينا أن الزيارة سيكون لها ما بعدها في فتح آفاق التعاون بين البلدين.

وقال وكيل الخارجية بالإنابة، إن الزيارة أكدت أيضا وقوف روسيا مع السودان في كافة المحافل الدولية، خاصة وأن البلاد تواجه تحديات داخلية وخارجية وتحاك ضدها المؤامرات التي تستهدف أمنها واستقرارها.

من جانبه، قال المبعوث الروسي، إن بلاده تتطلع لمزيد من التعاون في مختلف المجالات مع السودان، مبينا أنه نقل لرئيس مجلس السيادة تحايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا توفر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل المضي قدما بعلاقات التعاون المشترك لآفاق أرحب.

وأضاف بوجدانوف أن روسيا تنطلق في علاقتها مع السودان من مبادئ أساسية تتمثل في المحافظة على وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه.

وأكد بوجدانوف عزم بلاده على تطوير الشراكة مع السودان في المجالات الاقتصادية والتجارية وتدريب الكوادر، مشيرا إلى أن بلاده تمتلك تجارب وخبرات واسعة يمكن أن تتبادلها مع السودان وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.