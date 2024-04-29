"الناتو": أوكرانيا تمضي على "طريق لا رجعة فيه" نحو الحصول على عضوية الحلف

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا تمضي على طريق لا رجعة فيه نحو الحصول على عضوية حلف "الناتو".

جاء ذلك خلال زيارته إلى كييف لإجراء مباحثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول الوضع الراهن للحرب مع روسيا وآفاق دعم الحلف لأوكرانيا.

وأثنى ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الأوكراني، على قيادة زيلينسكي للبلاد وما يظهره الشعب الأوكراني والقوات الأوكرانية من شجاعة في ظل الأزمة الراهنة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن القيادة والشجاعة وحدهما لا يمكنهما ردع القوات الروسية؛ وأن أوكرانيا بحاجة إلى الإمداد بالأسلحة والذخيرة.

وأوضح ستولتنبرج، بحسب بيان نشره حلف "الناتو" عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن التأخير في إمداد البلاد بالدعم العسكري والمالي اللازم أسفر عن عواقب وخيمة في ساحة المعركة، مُشيرًا إلى أن الجانب الروسي تفوق على أوكرانيا لعدة أشهر، وتمكنت روسيا من التقدم على خط المواجهة.

وأضاف "لكن الوقت لم يفت بعد لكي تنتصر أوكرانيا، فهناك المزيد من الدعم سيأتي لاحقًا"، مؤكدا أن وزراء دفاع "الناتو" استمعوا إلى نداء زيلينسكي الواضح في اجتماع مجلس الحلف مع أوكرانيا قبل بضعة أيام، واتفقوا على تكثيف الدعم. وأعرب عن ترحيبه بحزمة المساعدات الجديدة التي أقرها الكونجرس الأمريكي، وبلغت قيمتها ما يزيد على 60 مليار دولار، إلى جانب إعلانات الدعم التي أظهرتها المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا، بحسب البيان.

وأشار البيان أيضًا إلى أن الجانبين بحثا الاستعدادات لقمة الناتو المرتقبة في شهر يوليو المقبل، حيث أكد ستولتنبرج اتفاق الحلفاء على تعزيز دور الناتو في تنسيق المساعدات العسكرية وعمليات التدريب لأوكرانيا.

وقال الأمين العام "إن المكان الصحيح لأوكرانيا هو في حلف الناتو، العمل الذي نبذله الآن يضعكم على طريق لا رجعة فيه نحو الحصول على عضوية الناتو، بحيث عندما يحين الوقت المناسب، يمكن لأوكرانيا أن تصبح عضوًا على الفور".

بدوره، صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الأسلحة المدرجة في حزمة المساعدات الدفاعية الأمريكية التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا إلى أوكرانيا بدأ تسليمها بالفعل.

وقال زيلينسكي، في المؤتمر الصحفي المشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في كييف، إن المساعدات بدأت بالفعل في الوصول، لكنه رفض الخوض في التفاصيل، لافتا إلى أن المساعدات التي وصلت لا تزال غير كافية لإعداد الجيش الأوكراني وتجهيز العدد المناسب من الألوية.

وتطرق إلى أهمية توقيع الاتفاقيات الأمنية، فقال "فيما يتعلق بالاتفاقيات المتعلقة بالضمانات الأمنية، فقد ساعدتنا كثيرًا حقًا، وتحديدا في وقت كنا نتوقع فيه الدعم من الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف "على مدى الأشهر الستة الماضية، تم توفير أنظمة الدفاع الجوي، أو في بعض الأحيان أجزاء منها، بفضل التمويل المتبرع به من خلال الاتفاقيات التسع بشأن الضمانات الأمنية"، وأشار إلى أن الشركاء الغربيين أكدوا خلال اجتماع أوكرانيا وحلف الناتو أنه لن يكون هناك تأخير في عملية توريد الصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي من طراز "باتريوت".

وتابع "فيما يتعلق بعدد الصواريخ المزودة بصواريخ باتريوت، نتوقع حقا نتيجة إيجابية في هذا الصدد، وبعد انعقاد مجلس أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي، تلقينا تأكيدات بأنه لن يكون هناك أي تأخير في العملية".

وفيما يتعلق بتوريد أنظمة "باتريوت" إضافية إلى أوكرانيا، قال زيلينسكي: "حتى الآن لا توجد تفاصيل محددة نتوقعها من الشركاء".