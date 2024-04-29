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الإثنين 29 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بيراميدز يفقد خدمات رمضان صبحي ولاكاي وكريم حافظ أمام إنبي في الدوري

بيراميدز
بيراميدز
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يفقد فريق نادي بيراميدز جهود الثلاثي رمضان صبحي وفخري لاكاي وكريم حافظ، خلال مباراة انبي في الجولة المقبلة من الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على إنبي في السابعة من مساء الأريعاء المقبل على استاد بتروسبورت في الجولة ٢٠ من بطولة الدوري.

ويغيب رمضان صبحي عن المباراة بعد الطرد المباشر الذي حصل عليه خلال مباراة البنك الأهلي ويغيب بسببه عن مباراتي انبي وفيوتشر.

فيما حصل الثنائي فخري لاكاي وكريم حافظ على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة البنك الأهلي وبالتالي يغيبا أمام انبي للإيقاف لمدة مباراة واحدة.

فريق نادي بيراميدز رمضان صبحي مباراة إنبي