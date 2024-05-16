صورة تذكارية للقادة العرب قبيل انطلاق القمة العربية في البحرين بمشاركة الرئيس السيسي

استقبلت مملكة البحرين، الرؤساء والملوك والأمراء والقادة والمسؤولين العرب المشاركين في القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين بالعاصمة البحرينية (المنامة) بالورود.

وألقى الأطفال (بنات وبنين)، الذين ارتدوا الزي الأبيض وقبعات حمراء التي تحاكي ألوان علم مملكة البحرين، الورود على القادة العرب المشاركين في قمة المنامة العربية خلال سيرهم على السجادة الحمراء الموصلة إلى مقر انعقاد القمة.

وتوسط ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والقادة والمسؤولين العرب، صورة تذكارية قبيل انطلاق أعمال الدورة الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

