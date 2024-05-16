أمين التعاون الإسلامي: يجب محاسبة الجناة المسؤولين عن جرائم إبادة الفلسطينيين

قال حسين ابراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، اننا نعمل على تعزيز الأمن والاستقرار والرخاء بالمنطقة بالتشارك مع الدول العربية.

وأضاف الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي خلال كلمته في القمة العربية الـ33 بالعاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس: أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب غاشمة أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء.

وأكد، ندعو إلى عقد مؤتمر دولي لبحث الأوضاع في فلسطين واتخاذ قرارات قوية لحماية الشعب الفلسطيني.

وتابع، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دمرت المستشفيات والبنية التحتية، ويجب محاسبة الجناة المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

أنطلقت اليوم الخميس في العاصمة البحرينية المنامة أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين. تناقش القمة صياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مع استمرار الحرب على قطاع غزة لأكثر من 7 أشهر، والأزمة الإنسانية في السودان، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.



