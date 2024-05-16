غدا.. قطع المياه عن بعض قرى سمسطا ببني سويف لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه "لمدة 12 ساعة "عن قرى ( بني حلة ، حليم باشا ، كفر علي ، منشية أبو مليح ، عزبة مسعود ، عزبة حمد )مركز سمسطا ، وذلك اعتبارا من الساعة 8 مساء غد الجمعة 17 مايو وحتى الـ 8 صباح السبت 18 مايو الجاري، وذلك للقيام بأعمال تطهير وتعقيم الخزان الأرضي لمحطة مياه بني حلة.

وتقدمت الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال تلك الفترة، بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة ، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.