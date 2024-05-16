تعليم البحيرة: لا شكاوي بامتحان مادتي الجبر والتربية الفنية بالشهادة الإعدادية

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوي تؤثر علي امتحان مادتي الجبر والتربية الفنية لطلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الخميس، مشيرًا إلي أداء نحو 115 ألف و139 طالب وطالبة أمام 627 لجنة بـ 18 إدارة تعليمية

وأضاف وكيل الوزارة، أن أعمال التصحيح تسير بشكل منتظم بكل اللجان الرئيسية بالإدارات التعليمية، مؤكدًا علي الالتزام بجميع الضوابط المنظمة لسير الامتحانات، وتنفيذ كافة تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وتقديم كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

من الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بالشهادة الإعدادية بالبحيرة يبلغ 115 ألف و139 طالب وطالبة، يؤدون الامتحانات أمام 627 لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية وأن هناك تنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية لحل أي مشكلة تطرأ على الفور، كما سبق الامتحانات رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية.

كما أكد وكيل الوزارة على توفير الجو المناسب لأبنائنا الطلاب لأدائهم امتحاناتهم بسهولة ويسر، وشدد على الالتزام التام بكافة القوانين والقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات والتنسيق مع الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحانات بنطاق المحافظة ومواجهه كافة أساليب الغش ومنع دخول أجهزة المحمول والاجهزة المختلفة للجان سواء للطلاب والملاحظين، تكثيف أعمال النظافة داخل المدارس ودورات المياه مع قيام الادارات التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف اعمال النظافة خارج اللجان، ومنع الباعة الجائلين حول المدارس وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها فورًا.



