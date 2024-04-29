اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان تعلن تشكيل مجلس النقابة العامة الجديد

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان تشكيل مجلس النقابة العامة الجديد :
وجاءت تشكيل مجلس النقابة العامة كالآتي:
النقيب
الدكتور إيهاب هيكل
أعضاء النقابة العامة على مستوى الجمهورية أعلى من ١٥ عاما:
١-د.فاطمة غيث
٢-د.يوسف حمزة
٣-د.حسين عبد الهادي
٤-د.أشرف زعلوك
٥-د.جيلان الجندي
٦-د.محمد المفتي
أعضاء النقابة العامة على مستوى الجمهورية أقل من ١٥ عاما :
١-د.محمد علاء
٢-د.هشام عبد الناصر
٣-د.شيماء يسري
٤-د.أسماء الدسوقي
٥-د.خالد عبد الباسط
٦-د.عمر شوبير
أعضاء النقابة العامة على مستوى المناطق :
منطقة القاهرة والجيزة :
عضو أعلى من ١٥ عاما
د.حازم البري
عضو أقل من ١٥ عاما
د.أحمد الشيال
منطقة شمال الصعيد :
عضو أعلى من ١٥ عاما
د.نعمة عبد التواب
عضو أقل من ١٥ عاما
د.كريم
منطقة جنوب الصعيد :
عضو أعلى من ١٥ عاما
د.تيسير القبيصي
عضو أقل من ١٥ عاما
د.محمد حسان
منطقة شرق الدلتا :
عضو أعلى من ١٥ عاما
د.صلاح عبد الحي
عضو أقل من ١٥ عاما
د.عادل شريف
منطقة وسط الدلتا :
عضو أعلى من ١٥ عاما
د.سيد السجاعي
عضو أقل من ١٥ عاما
د. أحمد رفعت
منطقة غرب الدلتا :
عضو أعلى من ١٥ عاما
د.أحمد فوزي
عضو أقل من ١٥ عاما
د.محمد أبو شعرة