مراسل «القاهرة الإخبارية»: دخول 5000 شاحنة مساعدات منذ أول أبريل

قال رمضان المطعني مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّه نظرًا للأعياد التي يشهدها الجانب الإسرائيلي، تعطلت الحركة في عبور شاحنات المساعدات من معبر كرم أبو سالم، وذلك في منطقة العوجة، مؤكدًا إلى أن الشاحنات التي جرى إدخالها اليوم كانت عبر معبر رفح فقط، 4 شاحنات من الغاز وشاحنتي وقود.

وأضاف خلال رسالة على الهواء مع الإعلامي همام مجاهد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ معبر رفح اليوم، استقبال حوالي 28 مصابًا ما بين الشباب والأطفال وكبار السن، مشيرا أن عدد المصابين في مجمل شهر أبريل تخطى الـ1000 مصاب، حيث يجرى التعامل معهم على الفور في كافة المستشفيات.

وأوضح أنّ المساعدات التي دخلت دخلت قطاع غزة منذ الأول من أبربل حتى اللحظة بلغت قرابة 5000 شاحنة، والتي تضم العديد من المواد الغذائية والإنسانية والطبية، إضافة إلى شاحنات الوقود والتي تخطت 150 شاحنة غاز.

