محافظ الشرقية يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي الفني والتعليم المزدوج للعام الدراسي 2023 / 2024 م بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة والتي ستبدأ يوم الاربعاء الموافق 8 مايو وتنتهي يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024.

وأكد المحافظ على وكيل أول وزارة التربية والتعليم بتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة في مراحل التعليم المختلفة التوفيق والنجاح.

من جانبه أوضح المهندس علي عبد الرؤوف وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني دور مايو 2024 ستعقد على مدار 14 يوم.

و تعقد امتحانات الصفين الرابع و الخامس الابتدائي علي مدار 4 أيام تبدأ يوم الاربعاء 8/ 5/ 2024 وتنتهي يوم الاحد 12/ 5 /2024.

وتعقد امتحانات الصف السادس الابتدائي علي مدار 4 أيام تبدأ يوم الاثنين 13/5/2024 وتنتهي يوم الخميس 16/ 5/ 2024.

وتعقد امتحانات الصف الثامن أمل والسادس نور علي مدار 4 أيام تبدأ يوم الاثنين 13 /5 /2024 وتنتهي يوم الخميس 16/ 5/ 2024.

كما تعقد امتحانات الصفين الاول والثاني الاعدادي (عام - نور - الامل - مهني) على مدار 8 أيام تبدأ يوم الاربعاء 8 / 5 /2024 وتنتهي يوم الخميس 16/ 5 / 2024 .

وتعقد امتحانات الصف الثالث الاعدادي (عام - نور - الامل - مهني) على مدار 6 أيام تبدأ يوم السبت 18/5 /2024 وتنتهي يوم الخميس 23/ 5 / 2024 .

واضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الصفين الاول والثاني (فني تجاري وفندقي - صنايع نظام الثلاث سنوات - مهني صناعي - زراعي نظام الثلاث سنوات) بالإضافة إلي الصفوف الاول والثاني والثالث والرابع صناعي ومتقدمة تجاري والسلطان عويس والأول زراعي نظام الخمس سنوات بجانب مدارس التعليم المزدوج تعقد علي مدار 14 يوم تبدأ جميعها يوم الاربعاء 8 / 5 /2024 م وتنتهي يوم الخميس 23 /5 /2024م.