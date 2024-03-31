الدقهلية تستعد لموسم حصاد القمح بعد إعلان الحكومة شراء الأردب بـ2000 جنيه

- الشؤون تستعد لاستقبال حصاد 262 ألف فدان منزرع فى الدقهلية

- التموين: جاهزون للشراء والسداد فوري

تستعد محافظة الدقهلية لإنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال موسم توريد القمح وذلك بالتنسيق بين مديرية الزراعة والتموين وتجهيز الشون والصوامع وسط حالة من الفرح بين المزارعين بعد إعلان مجلس الوزراء سعر توريد أردب القمح ليصل إلى 2000 جنيه للأردب الواحد.

وقال أسعد منادي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الدقهلية إن المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بالمحافظة بلغت 262878 فدانًا بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن كافة الاستعدادات قد جرت بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية من أجل استقبال المحصول الجديد بالشون والصوامع.

من جانبه قال السيد دايره، وكيل وزارة التموين إن هناك 26 موقعًا تشمل الصوامع والشون والهناجر جرى تجهيزها لاستقبال الأقماح بسعة تخزينية تصل إلى 265 ألف طن.

وأضاف أن فور توريد القمح من قبل المزارعين سيتم سداد قيمته كاملة للفلاح ووضع لوحات أمام كل صومعة وشونة تفيد بسداد قيمة القمح فور توريده من أجل تشجيع الفلاحين على التوريد.

وأضاف أن محافظ الدقهلية أجرى اجتماعًا موسعًا بذات الشأن بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالعمل المستمر؛ لتمهيد الطرق المؤدية إلى الصوامع والشون لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذي يتم توريده واستمرار التنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة من أجل التعامل الفوري لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عملية التوريد للمحصول.

وأوضح أنه جرى تشكيل لجان صيانة الحبوب برئاسته وعضوية المهندسة هبة فؤاد المفتشة بالصيانة والمهندس مصطفى صالح مدير الهيئة العامة لسلامة الغذاء والمرور على صومعة شربين وهنجر كفر التبن وشونة أبوماضي وشونة وهنجر بلقاس وشونة الستاموني والصبرية وشونة وهنجر رأس الخليج من أجل تذليل كافة العقبات قبل موسم التوريد.

وأكد أنه ستكون هناك متابعة يومية لجميع المواقع التخزينية فور استلام الأقماح وسحب عينات عشوائية للفحص ومطابقتها بالدرجة التي تم استلامها عليها.