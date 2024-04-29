محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذي للسوق الحضاري بكفر زلابية

استكمل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة، بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمختلف القطاعات بمركز ومدينة أشمون.

وذلك في إطار ما يقوم به من جولات ميدانية مستمرة على أرض الواقع لدفع منظومة العمل والوقوف على مستوى حجم الأعمال ونسب التنفيذ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات للارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين، رافقه المحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، النائب صابر عبدالقوى عضو مجلس النواب ، والدكتورة رشا خضر مدير مديرية الصحة، والدكتور محمد سلامة مدير المستشفيات، والدكتور إبراهيم ناصر مدير مستشفى أشمون العام.

تفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية للسوق الحضاري والنموذجي الجديد بمنطقة كفر زلابية بمدينة أشمون علي مساحة 530م2 وبطاقة استيعابية 12محلا وجاري أعمال التشطيبات النهائية بالسوق تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، موجهاً رئيس المدينة بضرورة تسريع إجراءات طرح المحلات وتأجيرها ، وذلك في إطار في خطة المحافظة لإقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة المواطنين.

وخلال جولته تفقد المحافظ أعمال تطوير ممشى أشمون الجديد ( الطريق الدائري ) بطول1500م، وذلك بعد تطويره ، موجهاً رئيس المدينة بضرورة الاعتناء بالممشى وتزويده بالأشجار ونباتات الزينة لاضفاء مظهر جمالى ضمن خطة التطوير التي تتم بشوارع المدينة لخلق متنفساً حضارياً لأهالي وزائري المدينة.