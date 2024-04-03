جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة مسن به طلقات نارية بالدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية فى محافظة الدقهلية من جهودها لكشف لغز العثور على جثة شخص مسن ملقى بأحد الأراضى الزراعية بالقرب من قرية ميت زنقر التابعة لمركز طلخا وبه طلقات خرطوش بالصدر والبطن وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى على ذمة تصرفات النيابة.

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا بعثور أحد الأهالى على جثة شخص ملقاه بأحد الأراضى الزراعية بالقرب من قرية ميت زنقر التابعة للمركز.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى محمد احمد عبدالسلام شلبي 57 عاما ومقيم قرية ميت زنقر وبه آثار طلقات خرطوش بالصدر والبطن.

فيما جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى تحرر عن المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف الجناة.