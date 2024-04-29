جامعة أوكسفورد تقتح أبوابها للفتيات لأول مرة.. و"تشوهاتشي" ينجح في الطيران بنموذج طائرة (أبرز أحداث 29 أبريل)

تمر علينا اليوم الاثنين الموافق 29 شهر ابريل ذكري احداث سياسية وفنية وعالمية وقعت في مثل هذا اليوم، ونقدم لكم أبرزها:

في عام 1885 فتحت جامعة أوكسفورد تفتح أبوابها للفتيات للمرة الأولى.

• وفي عام1891 تشوهلشي ينجح في الطيران بنموذج طائرة بقوة قذف المطاط.

• 1912 - انفجار منجم فحم في يوباري بهوكايدو يتسبب بمقتل 276 شخص.

• 1915 - هزيمة الإيطاليين في معركة القرضابية في ليبيا، وهي أكبر هزيمة تعرضوا لها منذ غزوهم لليبيا في أكتوبر 1911.

• وفيعام 1945 - أدولف هتلر وإيفا براون يتزوجان، ثم يقدمان على الانتحار في اليوم الذي يليه.

• 1954 - الصين والهند تبرمان معاهدة تتعلق بالتعايش السلمي بين الدولتين.

• 1949 - اليابان تحصل على موافقة الانضمام للأولمبياد من اللجنة الأولمبية الدولية.

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• 1988 - معمر القذافي يقود جرافة بنفسه ويهدم نقطة الحدود بين ليبيا وتونس.

• 1991 - إعصار مداري قوي يضرب بنغلاديش ويؤدي لمصرع حوالي 138 ألف شخص.

وفي عام 2003 قرر مجلس الأمة الكويتي يقر تعديلًا على قانون الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يسمح باستثمار 25% من أرباحه في مشروعات البنيه التحتية في الكويت.

• 2004 - بداية انسحاب قوات مشاة البحرية الأمريكية من مدينة الفلوجة العراقية بعد معارك ضارية.

و شركة جوجل صاحبة أشهر محرك بحثي في العالم تطرح أسهمًا بقيمة 2.7 مليار دولار.

• 2009 - المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تقرر إطلاق سراح الضباط الأربعة المحتجزين في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.



• 2011 - زفاف الأمير ويليام النجل الأكبر لتشارلز أمير ويلز من كيت ميدلتون، والملكة إليزابيث الثانية تمنحهما لقب دوق ودوقة كامبريدج.

• 2013 - سقوط ستة قتلى في تفجير سيارة مفخخة في منطقة المزة في دمشق استهدفت موكب رئيس الوزراء وائل الحلقي الذي لم يصب بأذى.



• 2015 - إعفاء الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود من منصب ولاية العهد وتعيين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولياً للعهد والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولياً لولي العهد، وذلك بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.



مواليد

يعد من أبرز مواليد هذا اليوم :



• 1818 - القيصر ألكسندر الثاني، إمبراطور روسيا السادس عشر في الإمبراطورية الروسية.

• 1826 - راشيل هيننغ، كاتبة أسترالية من أصل إنجليزي.

• 1854 - هنري بوانكاريه، عالم رياضيات وفيزياء فرنسي.

• 1863 - قسطنطين كفافيس، شاعر يوناني.

• 1893 - هارولد يوري، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1934.

• 1894 - زكي طليمات، ممثل ومخرج ومؤلف مصري.

• 1901 - الإمبراطور هيروهيتو، إمبراطور اليابان.

• 1906 - غوستافا آينر، إحاثية نمساوية.



• 1949 - مريم الغامدي، ممثلة سعودية.

حمدي الوزير، الممثل المصري.

• 1957 - دانيال دي لويس، ممثل إنجليزي.

• 1958 - ميشيل فايفر، ممثلة أمريكية.

• 1961 - فميهيكو تاتشيكي، ممثل أداء صوتي ياباني.



• 1973 - طلال السدر، ممثل سعودي.

• 1977 - مشاعل شداد، ممثلة كويتية.

• 1979 - لي دونغ غوك، لاعب كرة قدم كوري جنوبي.

• 1981 - جورج مكارتني، لاعب كرة قدم أيرلندي شمالي.

• 1986 - عبد الله الظفيري، لاعب كرة قدم كويتي.

• 1991 - آدم سميث، لاعب كرة قدم إنجليزي.

• 1994 - كريستينا شاكوفيتس، لاعبة كرة مضرب ألمانية

• 1998 - كيمبرلي بيريل، لاعبة كرة مضرب أسترالية.



وفيات

كما شهد اليوم وفاة العديد من الشخصيات المؤثرة في مختلف المجالات ومنها:

• 1835 وفاة حسين نجف، فقيه وشاعر عراقي.

• 1933 وفاة قسطنطين كفافيس، شاعر يوناني.

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• 1980 - ألفريد هيتشكوك، منتج ومخرج سينمائي إنجليزي.

• 1992 - شعاع إبراهيم المنصور، لغوية وكاتبة قصصية سعودية.

• 2008 وفاة إسماعيل إبراهيم شتات،شاعر فلسطيني.