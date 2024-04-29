ads
الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

اعتصام مفتوح لطلاب جامعة ماكجيل الكندية للمطالبة بقطع علاقتها بإسرائيل

جانب من اعتصام طلاب
جانب من اعتصام طلاب جامعة ماكجيل الكندية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أقام مئات الطلبة اعتصاما مفتوحا في حرم جامعة ماكجيل في مدينة مونتريال الكندية، مطالبين الجامعة بإنهاء استثماراتها المالية في الشركات التي تدعم الهجمات الإسرائيلية على غزة.

ورفع طلاب في جامعة ماكجيل، لافتةً كتبت عليها عبارة "لن نسمح لجامعتنا بأن تكون شريكة في الإبادة الجماعية"، مطالبين بدعم الشعب الفلسطيني ووقف الاستثمارات في إسرائيل، وسط تعزيزات أمنية كبيرة خارج أسوار الحرم الجامعي.

ويقول الطلاب، الذين انضموا إلى نظرائهم في الجامعات الأمريكية، إنهم يريدون من المؤسسة قطع العلاقات المالية مع إسرائيل في ضوء الصراع المستمر في غزة وسط الحرب بين إسرائيل وحماس.

وتظهر الوثائق الموجودة على موقع ماكجيل أن المؤسسة تمتلك استثمارات في شركات التكنولوجيا العسكرية بما في ذلك شركة لوكهيد مارتن، وهي شركة مقاولات دفاعية باعت طائرات مقاتلة لإسرائيل.

وأكد المتظاهرون أنهم ملتزمون بالبقاء حتى تلتزم الجامعة بمطالبهم. وتم إنشاء المخيم بحوالي 20 خيمة وأسوار متعددة لتكوين حاجز. وظهرت عشرات اللافتات التي كتب عليها "أنتم تمولون الإبادة الجماعية" و"غزة حرة الآن".

يأتي ذلك في الوقت الذي تجتاح فيه الاعتصامات العشرات من الجامعات الأمريكية للمطالبة بوقف دعم إسرائيل ووقف تصدير الأسلحة لها وسط أعمال القتل المستمرة ضد المدنيين في غزة منذ أكثر من ستة أشهر.  

 

جامعة ماكجيل غزة الشعب الفلسطيني