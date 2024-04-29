اعتصام مفتوح لطلاب جامعة ماكجيل الكندية للمطالبة بقطع علاقتها بإسرائيل

أقام مئات الطلبة اعتصاما مفتوحا في حرم جامعة ماكجيل في مدينة مونتريال الكندية، مطالبين الجامعة بإنهاء استثماراتها المالية في الشركات التي تدعم الهجمات الإسرائيلية على غزة.

ورفع طلاب في جامعة ماكجيل، لافتةً كتبت عليها عبارة "لن نسمح لجامعتنا بأن تكون شريكة في الإبادة الجماعية"، مطالبين بدعم الشعب الفلسطيني ووقف الاستثمارات في إسرائيل، وسط تعزيزات أمنية كبيرة خارج أسوار الحرم الجامعي.

ويقول الطلاب، الذين انضموا إلى نظرائهم في الجامعات الأمريكية، إنهم يريدون من المؤسسة قطع العلاقات المالية مع إسرائيل في ضوء الصراع المستمر في غزة وسط الحرب بين إسرائيل وحماس.

وتظهر الوثائق الموجودة على موقع ماكجيل أن المؤسسة تمتلك استثمارات في شركات التكنولوجيا العسكرية بما في ذلك شركة لوكهيد مارتن، وهي شركة مقاولات دفاعية باعت طائرات مقاتلة لإسرائيل.

وأكد المتظاهرون أنهم ملتزمون بالبقاء حتى تلتزم الجامعة بمطالبهم. وتم إنشاء المخيم بحوالي 20 خيمة وأسوار متعددة لتكوين حاجز. وظهرت عشرات اللافتات التي كتب عليها "أنتم تمولون الإبادة الجماعية" و"غزة حرة الآن".

يأتي ذلك في الوقت الذي تجتاح فيه الاعتصامات العشرات من الجامعات الأمريكية للمطالبة بوقف دعم إسرائيل ووقف تصدير الأسلحة لها وسط أعمال القتل المستمرة ضد المدنيين في غزة منذ أكثر من ستة أشهر.