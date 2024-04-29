الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بداية من الجمعة المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من غدا الثلاثاء حتى الأحد 5 مايو 2024، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ومائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد أنه يشهد الثلاثاء 30 أبريل، شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأمطار خفيفة إلي متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب سيناء علي فترات متقطعة، ونشاط رياح علي اغلب الانحاء.

كما يشهد الأربعاء 1 مايو والخميس 2 مايو، شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، و نشاط رياح على اغلب الانحاء على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلي أنه من الجمعة 3 مايو إلي الأحد 5 مايو والذي يشهد الاحتفالات بأعياد الربيع ، يكون هناك ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتتراوح درجات الحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى من 29 الي 33 درجة للعظمي والصغري من 20 الي 17 درجة.