جامعة قناة السويس تُطلق قافلة طبية لحي الجناين بمحافظة السويس

في إطار توجيهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة مواصلة تقديم الدعم لمختلف القرى المصرية، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا - تواصل جامعة قناة السويس دورها المجتمعي برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وتطلق قافلة طبية لقرية سيد هاشم بحي الجناين محافظة السويس، صباح يوم الإثنين الموافق 29 أبريل الجاري .

وأكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة تقدم خدماتها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إيمانا بالدور التنموي للجامعة بضرورة رفع درجة الوعي والتثقيف الصحي لأهالي تلك القرى، وحل مشكلاتها بما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين بها، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات والكفاءات العلمية الموجودة بكليات الجامعة في مختلف المجالات والتخصصات.

وتابع" مندور" أن هذه القوافل تقدم خدماتها سواء بإجراء الكشف أو تقديم الأدوية والعلاج بالمجان، وتتضمن الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطري والإرشاد الزراعي، والتثقيف الصحي والتوعوي.

ففي مجال الطب البشري جرى توقيع الكشف على (750) مريض في أكثر من تخصص، وجرى صرف الأدوية المطلوبة لكل مريض حسب الحاجة والتخصص بمختلف أنواعها، وجاءت الحالات كالتالي: " 95 حالة باطنة، 90 عظاما، 95 رمد، 100 أنف وأذن ، 98 جلدية، 57 أطفال، 39 نساء، 60طب أسرة ،71 أسنان، 45 مسالك".

وفي مجال الطب البيطري جرى الكشف على "145 حالة بيطرية" تشمل الحيوانات والطيور من الأبقار والجاموس والماعز والدواجن والأرانب وغيرها، حيث جرى فحص الحيوانات ورصد أبرز الأمراض التي تعاني منها، وتوجيه المربي لكيفية علاجها والتعامل معها .

كما قام المتخصصون بكلية التربية بعمل العديد من الندوات التثقيفية التوعوية لأهالي القرية ،استهدفت 50 مستفيدا "7 رجال- 43 سيدة "، وجرى إجراء لقاءات فردية مع الحالات والتعرف على مشاكلهم الاجتماعية والتربوية.

وانتقل أساتذة كلية الزراعة لزيارة حقول الزراعات المختلفة للمزارعين بالقرية، وجرى دراسة 25 حالة تشخيصية لعدد من مزارع "الزيتون، المانجو، الرمان ، والبصل"، وتقديم العديد من الإرشادات في مجال مكافحة الأمراض النباتية، وعمل دراسات على بعض الزراعات من أجل زيادة إنتاجية المزروعات بالقرية، وجرى التأكيد على اتباع طرق تقليم التربة الموصى بها في بناء الهيكل الرئيسي للأشجار.

أشرف على تنفيذ القافلة المهندسة وفاء إمام مدير عام مشروعات البيئة، وإدارة تخطيط البرامج والمشروعات.