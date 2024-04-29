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الإثنين 29 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

منسق السياسة الخارجية الأوروبي ووزير الخارجية السعودي يبحثان خفض التصعيد الإقليمي

منسق السياسة الخارجية
منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
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بحث منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مع وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، خفض التصعيد الإقليمي جراء الحرب على قطاع غزة.

وكتب بوريل، في تغريدة عبر موقع تواصل الاجتماعي "إكس"، "اللقاء مع وزير الخارجية السعودي مركز ومثمر لتنسيق الجهود من أجل خفض التصعيد الإقليمي وإيجاد مخرج مستدام لأزمة غزة، وسنعزز تعاوننا لتنفيذ حل الدولتين".

وكان بوريل قد قال صباح اليوم "من المتوقع أن تعترف عدة دول أوروبية بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية مايو المقبل".

وأكدت أيرلندا وإسبانيا في وقت سابق من الشهر الجاري عزمهما تشكيل تحالف من الدول التي ستعترف قريبًا بفلسطين دولةً قومية، وقد اعترفت 140 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بدولة فلسطين.

وفي 18 إبريل الجاري، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يعترف بفلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.

الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السعودية فيصل بن فرحان