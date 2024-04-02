لأول مرة وضع تعريفة للتوك التوك في كفرالشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارًا جديدًا يتعلق بتحديد التعريفة الموحدة لأجرة التاكسي ولأول مرة للتوكتوك على مستوى جميع المراكز والمدن والقرى بالمحافظة، وذلك تماشياً مع القانون وتحقيقاً للصالح العام.

ضمن القرار تحديد تعريفة أجرة التاكسي بمبلغ 10 جنيهات داخل المدن، بالإضافة إلى تحديد تعريفة أجرة التوكتوك بمبلغ 5 جنيهات داخل القرى وعلى جميع الطرق، مع إلزام سائقي التاكسي والتوكتوك بوضع استيكر يحتوي على خط السير والتعريفة المقررة للأجرة الموحدة.

كما ينص القرار على فرض غرامة مالية قدرها 1500 جنيه على من يخالف تعريفة الأجرة المحددة أو يخالف خط السير للتاكسي والتوكتوك، مع إمكانية فرض غرامة تصل إلى 5000 جنيه في حالة تكرار المخالفة، مع إجراء الحجز لمدة 30 يومًا في حالتي الخرق.

وتضمن القرار منح مالكي مركبات التوكتوك غير المرخصة مهلة 3 أشهر لتقنين الأوضاع والترخيص، وفي حالة ضبطها بعد انتهاء تلك المهلة يتم تحصيل مبلغ 2000 جنيه وفي حالة تكرار المخالفة يحصل مبلغ 5000 جنيه بالإضافة الي الحجز لمده 30 يوماً بأماكن الإيواء في الحالتين .

كلف محافظ كفرالشيخ؛ رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة التنسيق مع وحدات إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف لمتابعة الإلتزام بالأجرة المقررة وخطوط السير لسيارات التاكسي والتوكتوك ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشدداً بتكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أي محاولة لإستغلال المواطنين والتواصل معهم ميدانياً.

وناشدت محافظة كفرالشيخ المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات او تحصيل أي مبالغ أزيد من الأجرة المقررة لمركبات التاكسي والتوكتوك علي الخط الساخن 114، والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.