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الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ كفر الشيخ ونائبه يؤديان صلاة الجمعة

اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة الجمعة
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أدى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، صلاة الجمعة في مسجد المحافظة المجاور للديوان العام، بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد عيسي، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء هشام مطر مدير مشروع المواقف، وعدد من القيادات التنفيذية.

وعقب صلاة الجمعة، اجتمعت لجنة المواقف لتحديد قيمة التعريفة الجديدة ، للمواصلات عقب الزيادة الأخيرة في سعر البنزين والسولار.

وبحسب قرار اللجنة؛ فإنه تقرر رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

كما حددت، لجنة تسعيرالمواد البترولية ، زيادة سعر السولار جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، هذا بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه.

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