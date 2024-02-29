نقابة الفلاحين تعلن انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية

قال النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضاً أكبر في الأسعار؛ لأنه مع تواصل انخفاض الدولار سنشهد انخفاضاً في الأسعار، لافتا إلى أن الضربة القاضية التي تعرض لها سعر الدولار في السوق الموازية، أدت إلى تراجع أسعار أكثر من 20 سلعة غذائية، مما أثلج صدور المصريين.

وأوضح أمين عام الفلاحين في تصريحات له، اليوم الخميس، أن حوالي 20 سلعة غذائية تأثرت بتراجع سعر الدولار في السوق الموازية، حيث تأثر سعر الدولار في السوق السوداء بصفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات العربية المتحدة، حيث هبطت أسعار المنتجات والسلع، مشيرا إلى أن عبوة الزيت انخفضت مبلغ 5.88 جنيه، حيث إن السعر للتر الواحد من زيت عباد الشمس ما بين 56.89 حتى مبلغ 107.37 جنيه مصري.

واستقر السكر عند مبلغ 27 جنيها مصريا بالأسواق، وكيلو المكرونة انخفض مبلغ 1:00 ج مصري، حيث أصبح بسعر ما بين 18.4 للكيلو إلى مبلغ 30.79 ج.

والشاي الكيلو بسعر 237.53 جنيه، حيث انخفض دفعة واحدة 22.34 جنيه في الكيلو.

تراجع سعر اللحوم والدواجن

وانخفضت أسعار اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتهم أيضًا بانخفاض سعر الدولار في السوق الموازي، حيث انخفض سعر الفراخ مبلغ 5.44 جنيه مصري، حيث بلغ متوسط الكيلو من الأبيض بسعر 98.48 جنيه.

وانخفضت الفراخ البلدي أيضًا 5.02 جنيه، حيث متوسط الكيلو بسعر 119 ج، كما انخفضت أسعار اللحوم من 410 جنيهات إلى 360 جنيها.

كما انخفض سعر الزيت بالفعل في معارض أهلا رمضان، حيث يبلغ سعر زيت الخليط زنة 800 مللي 65 بدلا من 70 جنيها، في معارض وشوادر «أهلا رمضان» على مستوى الجمهورية.