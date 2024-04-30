نائب محافظ القاهرة تدعو شركات المرافق بإنهاء أعمالها وفقا للجداول الزمنية

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا بحضور العميد ماجد فوزي القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طره والمهندسة سارة إبراهيم بالدعم الفني بمكتب نائب محافظ القاهرة وممثلي الاشارة و شرطة المرافق و شركات مياه القاهرة والصرف الصحي والشركة المصرية للاتصالات والكهرباء ومركز معلومات شبكات المرافق واستشاري المشروع وعدد من التنفيذين.

أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية استمرار الجهود المبذولة من الاجهزة التنفيذية والشركات المعنية بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لرفع كفاءة منطقة شق الثعبان واحداث نقلة كبيرة بها من خلال العمل المتواصل والدائم للاسراع من كافة مراحل التطوير المختلفة وفقا للمواصفات الفنية والقياسية وطبقا للجداول الزمنية وتذليلا لكافة المعوقات والتحديات لخروج الاعمال للنور مع تحقيق جميع متطلبات المستثمريين العامليين في هذه الصناعة للمدينة والتي تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوي العالم وتحظي بشهرة كبيرة في هذا المجال. .

وخلال اللقاء التنسيقي اطلعت من خلال ممثلي شركات المرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء واتصالات على احدث نسب التنفيذ الحالية للاعمال على ارض الواقع مع تحديد الجداول الزمنية للانتهاء منها للالتزام بتنفيذها وعدم الاخلال بالتوقيتات من خلال تقسيم مرحل الاعمال لعدة قطاعات في المناطق الواقعة بالكيلو الاول للمدينة و حتى جهاز شق الثعبان و من منطقة الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان و حتى محمية وادي دجلة و منطقة سيد مصلح وخلف الجهاز ومنطقة العظم والقوس الجنوبي للانتهاء منها لاستكمال اعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق بها.

الجدير بالذكر الاهتمام المتواصل بمنطقة شق الثعبان حيث تم انشاء بوابتين امامية وخلفية وعمل لاند سكيب لمدخل شق الثعبان يليق بأهمية هذه المنطقة العالمية ، كما تم الانتهاء من رصف الكيلو الأول وتجميل ورفع كفاءة واجهات ٨٨ مصنع فيه ،وتطوير جميع المرافق مثل المياه والصرف الصحى واحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالكامل، وجاري توصيل شبكة إلانترنت الأرضى للمنطقة لتسهيل عمل المستثمرين ، كما سيتم رصف ١٥ كم للطرق الداخلية بشق الثعبان بعد انتهاء المرافق.

إلى جانب إنشاء طريق يصل من الأوسطى لمدخل شق الثعبان بطول ٧ كم وإنشاء منطقة تشوين على مساحة ٦٢ الف و٥٠٠ م2 لتكون مركز لتجميع العربات المحملة ببلوكات الرخام ومنع تواجدها على الاوتوستراد ، كما يجرى إنشاء طريق أخر من القوس الجنوبي بمسافة 4 كم2 من وصلة الاوسطى حتى مصنع تدوير مخلفات الرخام ، كما سيتم إنشاء طريق أخر من مدخل منطقة حجاج إلى منطقة الشيماء حتى الاوتوستراد وهو ما سيسهم فى تخفيف العبء عن الاوتوستراد ويخفف من تواجد النقل الثقيل عليه.