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الثلاثاء 30 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي

تليفزيون البوابة

«ارحمونى.. وأنا مطلقتش 11 مرة».. ميار الببلاوي ترد على الداعية محمد أبو بكر .. شاهد

ميار الببلاوي والداعية
ميار الببلاوي والداعية محمد أبو بكر
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تصدرت أزمة الداعية محمد أبو بكر وميار الببلاوي  مواقع التواصل بعد تعليق  الداعية على لقاء متلفز لـ الببلاوي حول طلاقها 11 مرة من زوجها  ليرد «أبو بكر» عليها بأن ما تقوله يُعد زنا. 


وقدم دفاع الببلاوي بلاغًا ضد الداعية محمد أبو بكر؛ ورد «أبو بكر»: “لم يتحدث في عرض الببلاوي ولم أسيئ لها نحن في ساحة القضاء تحياتي لكل إنسان محترم أخطأ في حقي أو أصاب، ومش شايف أني أخطأت أنا بينت حكم شرعي أحاسب بين يدي الله؛ ولكن ممكن أعتذر في حالة واحدة أن يحكم القضاء بالبراءة وهعتذر لها علشان هي زعلت”.  


وأضاف "انتقادي للببلاوي ليس له علاقة بالأزهر والأوقاف وأنا مفضحتش حد وفيه فرق بين تصريح في السر وتصريح في العلن؛ ولكن ميار اللببلاوي طلعت وصرحت في العلن ولابد من الرد

في المقابل ردت «الببلاوى» عن الضجة قائلة: كل الناس عماله تقولى غلطك طلعتى فى برنامج وأقسم بالله ما كنت أعرف إنها هتكون هجومية؛ أنا مطلقتش 11 مرة كان قصدى إن جوزى على طول بيقول عليا الطلاق وبتاع البطيخ بيحلف يمين طلاق إن البطيخة حمرا"، مضيفة "الناس ماسكه على كلمة واحدة تستاهلى.. خلاص ارحمونى وأرجوكم كفاية نقد واللى حصل فى الفيديو الناس الى بتقول تمثيل؛ ربنا يحسسكم بالقهرة ووجع قلب الشريفة الحرة المتقيه محدش ليه دعوة بحياتى الشخصية جوزى وابنى وجوازى خط أحمر. 

 

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