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الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

عضو مجلس الزمالك: انفراجة في أزمة مستحقات باتشيكو

باتشيكو
باتشيكو
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كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن تلقي النادي لإخطار رسمي من المحكمة الرياضية الدولية يفيد بمد أجل الحكم في قضية البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق حتى يوم 31 يوليو المقبل. 

وكان باتشيكو تقدم من قبل بشكوى ضد الزمالك أمام الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للحصول على مستحقاته المتأخرة، بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي وقيمة باقي عقده مع النادي. 

وبعدها أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قراراً بإلزام الزمالك بسداد مبلغ 450 ألف يور لصالح المدرب البرتغالي، وهو ما اعترض عليه باتشيكو وتقدم باستئناف للمحكمة الرياضية على الحكم الصادر. 

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب لإنهاء كافة القضايا على النادي في الفترة الحالية بعد فترة من القضايا استمرت لسنوات وحملت ميزانية النادي ما يفوق عن ٥ مليون دولار.

الزمالك عمرو أدهم جايمي باتشيكو البرتغالي جايمي باتشيكو