وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد العمال

أرسل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة احتفال مصر بعيد العمال .



وقال وزير التنمية المحلية في نص البرقية: يطيب لى أن أغتنم هذه المناسبة وأن أتقدم لسيادتكم بخالص إعزازي وتقديري وبأصدق وأرق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد العمال .. واحتفال مصرنا الغالية بحلول ذكرى عيد العمال.

وأضاف اللواء هشام آمنة: سائلين المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعيده على سيادتكم وعمال مصر الأوفياء بالخير والتقدم والإزدهار في ظل مناخ ينعم فيه أبناء مصر بالأمن والأمان والاستقرار لتحقيق غد أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الغالية في ظل قائد مسيرة البناء والتنمية الرئيس عبدالفتاح السيسى.