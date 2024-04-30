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الثلاثاء 30 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد العمال

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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أرسل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة احتفال مصر بعيد العمال .

وقال وزير التنمية المحلية في نص البرقية: يطيب لى أن أغتنم هذه المناسبة وأن أتقدم لسيادتكم بخالص إعزازي وتقديري وبأصدق وأرق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد العمال .. واحتفال مصرنا الغالية بحلول ذكرى عيد العمال.

وأضاف اللواء هشام آمنة: سائلين المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعيده على سيادتكم وعمال مصر الأوفياء بالخير والتقدم والإزدهار في ظل مناخ ينعم فيه أبناء مصر بالأمن والأمان والاستقرار لتحقيق غد أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الغالية في ظل قائد مسيرة البناء والتنمية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الاحتفال عيد العمال اللواء هشام آمنة وزيرالتنمية المحلية بمناسبة احتفال مصر بعيد العمال