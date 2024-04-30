وسائل إعلام أمريكية: انضمام جامعتي شيكاغو وماديسون إلى الاحتجاجات المطالبة بإنهاء الحرب بغزة

قالت قناة القاهرة الاخبارية في نبأ عاجل نقلا عن وسائل إعلام أمريكية، أن جامعتي شيكاغو في ولاية ألينوي وماديسون في ولاية ويسكونسن انضما إلى احتجاجات طلاب الجامعات المطالبة بإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وكشفت وسائل الإعلام الأمريكية، أن طلاب جامعة كولومبيا في نيويورك المؤيدون للفلسطينيين يبيتون ليلتهم في أحد مباني الجامعة.

وفي سياق متصل، بدأت جامعة كولومبيا الأمريكية في إجراءات وقف الطلاب المحتجين على حرب غزة، بعد فشل محادثات رفع الخيام.

وقد حاصرت الشرطة الأمريكية الطلبة الداعمين للشعب الفلسطيني في المظاهرات، من خلال أفراد الشرطة والطائرات المروحية، وأمهلت إدارة الجامعة الطلبة المؤيدين للفلسطينيين حتى الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي لتفكيك اعتصامهم، وإلا سيتم إيقافهم عن الدراسة.