بروتوكول تعاون بين شمال سيناء وبنك مصر

وقعت محافظة شمال سيناء بروتوكول تعاون مع بنك مصر ،لخدمة مواطني المحافظة بهدف حفظ و متابعة الشيكات وخدمه تسوية المتحصلات مع البنك المركزي للمستفيدين من المشروعات السكنيه المستقبلية التابعه لمحافظه شمال سيناء.

وقع البروتوكول كلا من اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، ومحمد الاتربي رئيس مجلس اداره بنك مصر ،وذلك في حضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، د.محسن درويش مدير عام الإدارة المركزية لفروع القناة، ا/علاء قطبى مدير عام بقطاع الشركات، صلاح المالح مدير بنك مصر بشمال سيناء،ضياء ابراهيم مدير إدارة الهيئات الحكوميه بقطاع الشركات .

و طبقا لبنود البروتوكول يتم اعفاء المواطنين المستفيدين من الحد الادنى للايداع في فتح الحساب المقرر حاليا بمبلغ 3000 جنيه، الاعفاء من مصروفات فتح الحساب بدلا من سداد مبلغ 100 جنيه، الاعفاء من عموله سحب الشيك ، الاعفاء من مصروفات اصدار بطاقه الخصم الفوري مع اعفاء 50% من مصاريف التجديد المعلنة ،الاعفاء من مصروفات كشف الحساب خلال العام الاول مع اعفاء نسبة 50% من المصروفات بدءا من العام الثاني، تخفيض عموله الشيك المرتد الى 10 جنيهات بدلا من 40 جنيه ، تخفيض عموله حفظ الشيك الى 8 جنيهات بدلا من 20 جنيه،و تخفيض عموله تحصيل الشيك الى 10 جنيهات بدلا من العمولة المطبقة بحد ادنى 15 جنيه وحد اقصى 350 جنيه للشيك الواحد،كما يستفيد المواطن بكافة الخدمات التي يقدمها البنك.

ويقدم بنك مصر عدد من الخدمات لمواطني محافظه شمال سيناء منها توفير اليات للصرف والتحصيل من خلال اليات الكترونيه لخدمه اهالي المحافظه، تقديم خدمه سداد الايجار الشهري الكترونيا عن طريق شبكه الانترنت ، التمتع بكافه الخدمات المصرفيه لبنك مصر من سحب وايداع وتحويل الاموال وتحويل الراتب او المعاش من خلال اكثر من 900 فرع واكثر من 3000 صراف ذاتي و4000 تاجر، الاستفاده بباقه من خدمات بنك مصر الالكترونيه" محفظه بنك مصر- خدمات بي ام اون لاين" والتي توفر على العملاء وقتهم وعناء التوجه للفروع لاتمام المعاملات البنكيه، امكانيه الحصول على منتجات بنك مصر ذات العوائد المرتفعه" شهادات وودائع وصناديق استثمار"، و امكانيه الحصول على منتجات التجزئة المصرفيه" كروت مشتريات- قروض نقديه -مرابحات".