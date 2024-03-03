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الأحد 03 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ كفرالشيخ يعزي السكرتير العام المساعد في وفاة شقيقته بالبحيرة

محافظ كفرالشيخ في
محافظ كفرالشيخ في سرادق عزاء صورة أرشيفية
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‏قدم اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، والأستاذ عمرو البشبيشى نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، واجب العزاء للواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ فى وفاة شقيقته بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا، واللواء خالد عطية مساعد وزير الداخلية  مدير أمن كفرالشيخ، واللواء سامح العزب مدير إدارة مرور كفرالشيخ، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية.

أعرب محافظ كفرالشيخ، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة راجيًا من الله العلى القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

محافظة كفرالشيخ محافظ كفرالشيخ مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة محافظ كفرالشيخ يقدم العزاء في وفاة شقيقة السكرتير العام المساعد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ