محافظ كفرالشيخ يعزي السكرتير العام المساعد في وفاة شقيقته بالبحيرة

‏قدم اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، والأستاذ عمرو البشبيشى نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، واجب العزاء للواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ فى وفاة شقيقته بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا، واللواء خالد عطية مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ، واللواء سامح العزب مدير إدارة مرور كفرالشيخ، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية.

أعرب محافظ كفرالشيخ، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة راجيًا من الله العلى القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.