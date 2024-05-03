الأمن يفحص منشورا متداولا لفتاة تتهم سائقا بشركة توصيل شهيرة بمحاولة خطفها بالتجمع

الجمعة 03/مايو/2024 - 11:51 ص

تفحص أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة منشورا متداولا لفتاة تتهم سائقا في شركة توصيل شهيرة بمحاولة خطفها بمنطقة التجمع الأول.

وكانت فتاة تدعى "جنى" نشرت منشور على صفحتها الشخصية مفاده تعرضها لمحاولة خطف على يد سائق بشركة توصيل شهيرة، بعدما صمم على تقاضي ما يزيد عن 3 أضعاف المبلغ الذي حدده التطبيق للرحلة.

وقالت الفتاة إن الأجرة المحددة على التطبيق اللى موافق عليها ومكتوبة 55 لكن السائق طلب الحصول على 200 جنيه، وعندما رفضت أغلق أبواب السيارة وهى بداخلها وفر هاربا وبعدها أنزلها من السيارة.

وتابعت: "لقيت واحد وقف لي بعربية، فالكابتن بيقول له: أنا ليّ فلوس، وأنا مرعوبة ومش فاهمة، طلعت اللي في شنطتي رميته في الأرض، كان 300 جنيه، الشاب اللي معايا قال لي صوّريه، ولسه بصوّره راح جري بالعربية".