ضبط أسماك وفسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي في البحيرة.. صور

أعلنت نائب محافظ البحيرة، الدكتورة نهال بلبع، عن توجيهاتها بتكثيف واستمرار حملات الرقابة على المنشآت الغذائية في المحافظة، خلال فترة أعياد القيامة المجيدة وذلك بهدف التأكد من التزام أصحاب المنشآت بالقوانين والقرارات الصحية المنظمة لضمان صحة وسلامة المواطنين.

ونفذت مديرية الصحة في البحيرة، برئاسة الدكتور هاني جميعة، وكيل الوزارة، سلسلة من الحملات التفتيشية على أماكن تصنيع وعرض وبيع الأسماك المملحة والمدخنة في المحافظة.

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط كمية تصل إلى 500 كيلو جرام من الأسماك المدخنة والمملحة والتي كانت منتهية الصلاحية وجرى أيضًا إعدام 300 كيلو جرام من أسماك السردين والأسماك المملحة والمدخنة غير المعروفة المصدر وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وكما أسفرت الحملات عن سحب 64 عينة من الأسماك المملحة والمدخنة والسردين، وجرى إرسالها إلى المعمل الإقليمي المشترك لفحص صلاحيتها ومطابقتها للمعايير الصحية، وبالإضافة إلى ذلك، وجرى تحرير 94 محضرًا جنحًا صحيًا، وجرى التوصية بإغلاق 6 منشآت صحية تدير بدون ترخيص.