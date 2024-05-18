حزب الله اللبناني يعلن استهداف ‏آلية إسرائيلي بقذائف المدفعية عند موقع المالكية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، أن مقاتليه استهدفوا بقذائف المدفعية ‏آلية عسكرية إسرائيلية أثناء دخولها إلى موقع المالكية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وفي وقت سابق، قال حزب الله اللبناني أنه استهدف مبنيين يتمركز فيهم جنود الجيش الاسرائيلي في مستعمرة المطلّة بالأسلحة المناسبة وأصابوهم ‏إصابة مباشرة.

كما أعلن استهداف موقع ‏السماقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة، بالإضافة إلى استهداف موقع زبدين الإسرائيلي ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتم إصابته.‏

وعلى الجانب الأخر، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حزب الله اللبناني، أطلق صواريخ مضادة للدروع من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، وأضاف أن هناك أضرار لحقت بمنزل في المطلة جراء إصابته بصاروخين مضادين للدروع،

وقالت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن والدة جندي إسرائيلي أنه أدرك أن لا يوجد هناك استراتيجية ولا خطط حتى يعودوا ابنائهم إلى ديارهم والآن هم يفقدون ثقتهم بالقيادة الإسرائيلية، كما أضاف، أن أكثر من ألف شخص من عائلات الجنود أدركوا أن أبناءهم يضحى بهم دون أي مخرج.