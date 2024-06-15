إنذار 14 منشأة طبية بالغلق في حملة تفتيشية مكبرة جنوب بورسعيد

شنت إدارة العلاج الحر بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة، اليوم الأحد، على المنشآت الطبية نطاق حي الجنوب بالإشتراك مع هيئة الدواء، وجهاز حماية المستهلك، وذلك في إطار الحرص على سلامة المرضى وضمان حصولهم على رعاية صحية عالية الجودة.

إنذار 14 منشأة طبية بالغلق جنوب بورسعيد

وأشار الدكتور رامي الفرارجي، مدير إدارة العلاج الحر، إلى أن جرى المرور على العديد من العيادات والمعامل والصيدليات في نطاق بحر البقر ورصد 16 منشأة طبية غير مرخصة وتوجيه إنذار بالغلق لـ 14 منشأة مخالفة، وتحريز أدوية منتهية الصلاحية في بعض المعامل والصيدليات. ‎

وأكد على أن فريق التفتيش نبه المديرين الفنيين للمنشآت المخالفة بإزالة المخالفات في أسرع وقت ممكن والتأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، واستصدار قرارات غلق للمنشآت غير المرخصة. ‎

وشدد على التزام إدارة العلاج الحر بسلامة المرضى وضمان حصولهم على رعاية صحية آمنة وفعالة، ‎وحرصها على مكافحة العدوى وضمان سلامة المرضى والكوادر الطبية، و‎إلتزامها بمتابعة تطبيق المنشآت الطبية الخاصة للقوانين واللوائح المنظمة، معلنا عن استمرار حملات التفتيش بشكل دوري للتأكد من التزام جميع المنشآت الطبية بالمعايير المطلوبة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

تأتي الحملة بناءً على توجيهات الدكتور هشام ذكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وتحت إشراف الدكتور وليد فتحي عبدالمقصود، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، وبالتنسيق مع الدكتورة يسرا كسبه، رئيس هيئة الدواء ببورسعيد، والمهندسة سماح فايد، رئيس جهاز حماية المستهلك بالمحافظة.

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