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السبت 18 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

لبنان: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام جنوبي البلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن الطائرات الحربية للجيش الإسرائيلي شنت غارة على بلدة الخيام جنوبي لبنان، ولم ترد معلومات عن وجود خسائر مادية أو في الأرواح حتى الآن.

ومنذ قليل، أعلن حزب الله اللبناني، أن مقاتليه استهدفوا بقذائف المدفعية ‏آلية عسكرية إسرائيلية أثناء دخولها إلى موقع المالكية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وفي وقت سابق، قال حزب الله اللبناني أنه استهدف مبنيين يتمركز فيهم جنود الجيش الاسرائيلي في مستعمرة المطلّة بالأسلحة المناسبة واصابوهم ‏إصابة مباشرة.

كما أعلن استهداف موقع ‏السماقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة، بالإضافة إلى استهداف موقع زبدين الإسرائيلي ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتم إصابته.‏

غارة على بلدة الخيام جنوب لبنان الطائرات الإسرائيلية حزب الله اللبناني