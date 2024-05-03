"ابدأ": نعمل على تجميع المتنافسين في مشروعات من نفس القطاعات

قال المهندس خالد حسن، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ»، إنّ فكرة المبادرة جاءت من أهمية وجود صناعات مغذية في السوق المصري، لافتا إلى أن مبادرة ابدأ لها قيمة مضافة بالصناعة المصرية حيث تعمل على تجميع المتنافسين في مشروعات من نفس القطاعات.

وأضاف حسن، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية إكسترا نيوز، اليوم الجمعة، أن مبادرة ابدأ تشمل تصنيع بعض الأجزاء الأساسية في بعض الصناعات الخاصة بالأجهزة المنزلية أو حتى محابس الأمان، متابعا أننا في حاجة إلى كمية ضخمة جدا من الإنتاج لا تستوعبها شركة واحدة في مصر.

وتابع: «لكي نوطن المنتجات، يجب أن يغذي المنتج 3 أو 4 مصانع في مصر حتى يستمر المشروع ويكون مربحا ويغطي تكاليفه الاستثمارية وعوائده الاقتصادية، وشجعت المبادرة المتنافسين على التعاون في الصناعات الاستراتيجية ببعض القطاعات، ونجحت في ذلك، وشهد الرئيس بالأمس إنتاج أول محرك بنزين مصري لوسائل النقل الخفيف وهو مصنع فريد من نوعه بشراكة مصرية صينية وهو امتداد لمجمع وسائل النقل الخفيف لتصنيع كل المدخلات ومستلزمات الإنتاج والإنتاجات النهائية المتعلقة بوسائل النقل الخفيف».