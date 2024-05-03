حزب العمال البريطاني يكتسح المحافظين في بلاكبول ساوث

فاز حزب العمال البريطاني المعارض بمقعدٍ في مجلس العموم في شمال إنجلترا، اليوم الجمعة، ما ألحق خسارة فادحة بـ«حزب المحافظين» الحاكم في بداية ما يبدو أنها جولة مؤلمة من النتائج لرئيس الوزراء ريشي سوناك.

وحدد الفوز الساحق وتيرة يومين مرتقبين ستعلن خلالهما نتائج الانتخابات المحلية قبل الانتخابات العامة هذا العام، التي تظهر استطلاعات الرأي أنها قد توصل زعيم «حزب العمال» كير ستارمر إلى السلطة وتنهي عهد حكومة المحافظين المستمر منذ 14 عاما.

وأدلى الناخبون بأصواتهم، أمس الخميس، لاختيار المرشحين لأكثر من 2000 مقعد للسلطات المحلية في جميع أنحاء إنجلترا وعدد من رؤساء بلديات عدة مدن منها العاصمة لندن.

وكان مقعد بلاكبول ساوث هو الوحيد في مجلس العموم المتاح للتصويت بعد استقالة شاغل المنصب، الذي جرى انتخابه في عام 2019 كمرشح عن «حزب المحافظين»، بسبب فضيحة ممارسة ضغوط.

وفاز مرشح «حزب العمال» كريس ويب في انتخابات بلاكبول بحصوله على 10825 صوتا.

وجاء مرشح «المحافظين» في المركز الثاني بحصوله على 3218 صوتا.