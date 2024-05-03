عضو الاتحاد الدولي: الصحفيون في غزة يتعرضون لانتهاكات جسيمة من الاحتلال الإسرائيلي

أكدت منى صلاح، عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين، أن الصحفيين في غزة يتعرضون لانتهاكات جسيمة من الاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى وجود تناقضات كبيرة لدى المؤسسات الدولية بشأن الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين في غزة.

وأضافت عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين، أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون لحرب إبادة جماعية والصحفيين بغزة يتعرضون لإبادة جماعية وغير قادرين على أداء مهامهم بسبب عقبات الاحتلال.

وتابعت عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين: “رفعنا دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الاحتلال بحق الصحفيين في غزة”.