أمن القاهرة يكشف تفاصيل مقتل شاب على يد ممرضة ووالدها بالمقطم

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة تفاصيل مقتل شاب على يد ممرضة ووالدها بمنطقة المقطم.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوقوع مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلًا من طرف أول: (عامل "توفى بإصابته بجرح طعنى نافذ")، طرف ثان: (ممرضة، ميكانيكى) جميعهم مقيمون بدائرة القسم، لحدوث مشادة كلامية بينهم - على إثر خلافات سابقة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض، مما نتج عنها إصابة الأول ووفاته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المُستخدم فى الواقعة، واعترفوا بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.