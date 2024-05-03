تحرير 38 محضر إشغال طريق وتنفيذ 21 إزالة فورية بالمنوفية

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني ومتابعة الحالة العامة للشوارع والميادين العامة وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطريق العام، فضلاً عن المتابعة الدورية لأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة ورفع كفاءتها لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

هذا وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف حملة إشغالات موسعة بالتنسيق مع شرطة المرافق والجهات المعنية بالشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية بنطاق المدينة، ضمت شوارع التحرير والمقلى وبورسعيد القبلي ومنطقة موقف مصر وميدان بنك مصر وشارع الجلاء وميدان عرابي وشارع أحمد عرابي وإخلائها من الباعة الجائلين المخالفين لتسهيل الحركة أمام المركبات والمواطنين فى أداء خدماتهم.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، إلى أن الحملة أسفرت عن 28 محضر إشغال طريق وتنفيذ 21 إزالة فورية فضلاً عن 73 ضبطية مؤكداً على استمرار تنظيم الحملات المكثفة والدورية مع كافة الإشغالات بالمدينة وبنطاق الوحدات المحلية القروية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي نطاق حي شرق شبين الكوم شنت رئاسة الحي حملة إشغالات موسعة بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع وإزالة الإشغالات بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق الحى أسفرت عن تحرير 10 محاضر إشغالات و54 ضبطية وإخلاء الشوارع من الباعة الجائلين بهدف تحقيق الانضباط العام والسيولة المرورية أمام المركبات والمواطنين.