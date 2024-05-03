البيتكوين ينخفض لأقل من 60 ألف دولار

الجمعة 03/مايو/2024 - 12:09 م

شهدت عملة البيتكوين انخفاضًا ملحوظًا إلى ما دون 60 ألف دولار لأول مرة منذ شهرين، حيث بلغ سعرها 57,690 دولار يوم الجمعة الموافق 3 مايو، وفقًا للبورصات الهندية.

وعلى الرغم من انخفاض قيمتها بنسبة حوالي 0.15%، فإن سعر البيتكوين في البورصات الأجنبية بلغ 59,790 دولار، وشهدت العملة تداولًا تحت الخسائر للجزء الأكبر من الأسبوع بعد ارتفاع كبير في أبريل.

وفيما يتعلق بعملة الأثير، فقد واجهت حركة سعرية مختلطة لعدة أيام، لتجد نفسها على جانب الخسارة في يوم الجمعة، حيث وصل سعرها إلى 2,907 دولار بعد تسجيل خسارة قدرها 1.85% في وقت كتابة التقرير.

وانضمت عملات مثل Tether وSolana وCosmos وBraintrust إلى البيتكوين والأثير في الجانب الخاسر من مخطط العملات المشفرة. وعلى الرغم من ذلك، فإن العديد من العملات البديلة شهدت أرباحًا طفيفة ولكن ملحوظة، بما في ذلك Ripple وDogecoin وCardano وShiba Inu وAvalanche.

وسجلت عملات مثل Tron وChainlink وPolygon وNear Protocol وLitecoin وLeo وUniswap وCronos أرباحًا في 3 مايو. وفي الـ 24 ساعة الماضية، ارتفع التقييم الإجمالي لسوق العملات المشفرة بنسبة 3.46% ليصل إلى 2.23 تريليون دولار، وفقًا لموقع CoinMarketCap.