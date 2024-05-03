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الجمعة 03 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

طقس الإسكندرية.. أجواء باردة ليلا وارتفاع موج البحر

طقس الاسكندرية
طقس الاسكندرية
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تشهد محافظة الإسكندرية أجواء ربيعية معتدلة منذ الصباح، ولكن يسود الطقس البارد وخصوصاً في ساعات الليل المتأخرة، وسجلت درجات الحرارة اليوم 23 درجة مئوية، مع نسبة 1% احتمالية سقوط امطار، وسرعة رياح 19 كم/ ساعة، وارتفاع نسبة الرطوبة لتصل الي 72%.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوبة عبر الصفحة الرسمية على موقع فيس بوك، وجود أجواء مستقرة على كافة أنحاء البلاد، ويسود طقس حار نهارا وتبقى الأجواء مائلة للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد معتدلة جنوبا.

وملاحظة نشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة، واضطراب الشواطئ الغربية لبحر المتوسط وارتفاع الموج من (١.٥ : ٢.٥ متر ).

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