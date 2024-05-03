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الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط 5 أشخاص لخطفهم شخصا وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 5 أشخاص لخطفهم شخصًا وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بسبب خلافات مالية .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - ومقيم بمحافظة الشرقية) مصاب بكدمات متفرقة بالجسم ،  بتضرره من (مقاول - مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه وبصحبته 4 أشخاص آخرين "غير معلومين لديه" باستدراجه إلى إحدى المناطق والتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته المشار إليها وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة على بياض، والاستيلاء منه على السيارة قيادته وذلك بسبب خلافات مالية بينهما.

وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (5 أشخاص).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها وإيصال أمانة على بياض ممهورين بتوقيع المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جرائم خطف إيصالات أمانـة القاهرة