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الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ضبط سيدة ببني سويف لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط سيدة ببنى سويف لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بتمليكهم وحدات سكنية مقابل أرباح.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بنى سويف بمديرية أمن بنى سويف من (10 أشخاص، محددين) بتضررهم من (مالكة مصنع للملابس والمفروشات – مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بتمليكهم وحدات سكنية مقابل حصولها على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنها لم تفى بذلك .
عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

وزارة الداخلية ضبط سيدة بالنصب والإحتيال