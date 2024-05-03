اليوم.. طقس حار نهارا على القاهرة ومائل للبرودة ليلا والعظمى 32 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يشهد الجمعة شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

ونشاط رياح على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من جنوب سيناء وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 19 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 17 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 19 درجة، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25 درجة.