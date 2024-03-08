وكيل صحة كفرالشيخ: فتح جميع أقسام الصدر بالمستشفيات يوم الجمعة

أعلن الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عن فتح جميع الأقسام بالمستشفيات العامة والمركزية على مستوى مدن ومراكز المحافظة لاستقبال جميع الحالات المتعلقة بالأمراض الصدرية، خلال فصل الشتاء، وذلك لاستيعاب جميع حالات أمراض الصدر بشأن تلقيهم الخدمة الطبية.

جاء ذلك على هامش مؤتمر صدر دسوق في نسخته السابعة بقاعة الشباب والرياضة بمدينة كفر الشيخ، بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، والدكتورة سماح جاد، مدير عام الطب العلاجي والمستشفيات بالمديرية، والدكتور نادر فصيح، أستاذ أمراض صدر الأطفال، وعدد من الأساتذة في مجال طب الأمراض الصدرية بمختلف الجامعات المصرية.

وأكد وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، أن خلال الأيام المقبلة سوف يجرى تحويل المستوصفات الطبية المتخصصة في علاج أمراض الصدر على مستوى مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ إلى مراكز علاجية لأمراض الحساسية والدرن في إطار خطة وزارة الصحة لمواجهة أمراض الصدر.

وقال إن القيمة العلاجية الخاصة بتلقي الخدمة الطبية في المستشفيات مبلغ 10 جنيهات جرى ارتفاعها مؤخرًا بالقرار 75 لسنة 2024 في 26 فبراير 2024 الماضي بهدف تحسين الخدمة الطبية للحالات المترددة على العيادات التخصصية في مستشفيات المحافظة لأنه يخصص 50% من ذلك المبلغ لتوفير الأدوية، وتحسين الخدمة الطبية للمواطنين.

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