بشائر رأس الحكمة.. تراجع أسعار اللحوم والدواجن بعد انخفاض قيمة الأعلاف

بدأت أسعار اللحوم والدواجن في الانخفاض بعد انخفاض أسعار الأعلاف بنحو 1000 جنيها في الطن، نتيجة لتراجع سعر الدولار في السوق الموازي عقب صفقة "رأس الحكمة" التى وقعتها مصر والإمارات.

وقال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن أسواق المواشي الحية شهدت هزة في الاسعار بعد الاعلان عن صفقه "راس الحكمه " وانخفضت اسعار المواشي الحيه من 2000 الي 5 الاف جنيه في الراس الواحدة فيما انخفضت اسعار القائم نحو خمسة جنيهات في الكيلو الواحد، لافتا الى ان اسعار الابقار والجاموس الوالد انخفضت من 90 الف جنيها للرأس الي 85 الف في الأصناف المميزة.

واضاف أبو صدام، أن كيلو عجول البقري القائم يباع حاليا بـ 175 جنيه بعد ان كان منذ ايام بـ180 جنيه فيما يباع كيلو العجول الجاموسي القائم بـ160 جنيه بعد ان كان 165 ، وفي جميع أنواع ومستلزمات الأعلاف بنحو 1000 جنيه في الطن، حيث يباع حاليا طن فول الصويا بـ 36.500 الف جنيه وطن الذره الصفراء المحلي بـ17.700 ويباع المستورد منها بـ16.800 فيما يباع طن علف المواشي بـ 19.500 الف ويباع بعض الانواع 21.000 الف ويباع طن كسب فول الصويا بنحو 37500 الف جنيه كما يباع طن تسمين الدواجن بـ29.200 الف جنيه وطن علف الدواجن البياضه بـ 25.400 الف جنيه.

وتوقع أبو صدام مزيد من انخفاض الاسعار بعد تدني سعر الدولار في السوق الموازي نتيجه مباشرة لتداعيات الصفقة المبرمة بين مصر والإمارات بشأن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة.

وتتراوح أسعار اللحوم البرازيلي البقري بين 190 و250 جنيها للكيلو

فيما تباع اللحوم المستوره بـ 170 و230 جنيها للكيلو في بعض الاماكن وفي معارض أهلا رمضان تباع اللحوم بسعر 250 جنيه للكيلو، كما انخفضت أسعار اللحوم من 410 جنيها الي 360 جنيها.

فيما يباع كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة ما بين 88 و87 جنيهً للكيلو وتصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 108 و106 جنيهات للكيلو دواجن بيضاء ويصل سعر كيلو الدواجن البلدي للمستهلك بمتوسط سعر 119 جنيها للكيلو.

من جانبه قال النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، إن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضاً أكبر في الأسعار؛ لأنه مع تواصل انخفاض الدولار سنشهد انخفاضاً في الأسعار، لافتا إلى أن الضربة القاضية التي تعرض لها سعر الدولار في السوق الموازية، أدت إلى تراجع أسعار أكثر من 20 سلعة غذائية، مما أثلج صدور المصريين.

وأوضح أمين عام الفلاحين ، اليوم الخميس، أن حوالي 20 سلعة غذائية تأثرت بتراجع سعر الدولار في السوق الموازية، حيث تأثر سعر الدولار في السوق السوداء بصفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات العربية المتحدة، حيث هبطت أسعار المنتجات والسلع، مشيرا إلى أن عبوة الزيت انخفضت مبلغ 5.88 جنيه، حيث إن السعر للتر الواحد من زيت عباد الشمس ما بين 56.89 حتى مبلغ 107.37 جنيه مصري.

واستقر السكر عند مبلغ 27 جنيها مصريا بالأسواق، وكيلو المكرونة انخفض مبلغ 1:00 ج مصري، حيث أصبح بسعر ما بين 18.4 للكيلو إلى مبلغ 30.79 ج.

والشاي الكيلو بسعر 237.53 جنيه، حيث انخفض دفعة واحدة 22.34 جنيه في الكيلو.

وانخفضت أسعار اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتهم أيضًا بانخفاض سعر الدولار في السوق الموازي، حيث انخفض سعر الفراخ مبلغ 5.44 جنيه مصري، حيث بلغ متوسط الكيلو من الأبيض بسعر 98.48 جنيه.

كما انخفض سعر الزيت بالفعل في معارض أهلا رمضان، حيث يبلغ سعر زيت الخليط زنة 800 مللي 65 بدلا من 70 جنيها، في معارض وشوادر «أهلا رمضان» على مستوى الجمهورية.