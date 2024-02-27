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الثلاثاء 27 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

لمواجهة العشوائية.. محافظ كفرالشيخ يتفقد السوق الحضري المطور على مساحة 3000م2

السوق الحضري بكفرالشيخ
السوق الحضري بكفرالشيخ
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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى نائب محافظ كفرالشيخ، في جولته اليوم الثلاثاء، أعمال إنشاء سوق كفرالشيخ الحضري المطور للخضروات والفاكهة على مساحة حوالي 3000م٢، بشارع صلاح سالم بوسط مدينة كفرالشيخ، مشدداً بالانتهاء من رفع كفاءة الأرصفة والشوارع المحيطة بسوق كفرالشيخ الحضري المطور الذي يتم تنفيذه تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

وقال محافظ كفرالشيخ، انه تم إنشاء سوق كفرالشيخ الحضرى المطور، على مساحة حوالى 3000م2، كأحد مشروعات برنامج التنمية المحلية، وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، وبناء أسواق حضرية جديدة تتناسب مع الجمهورية الجديدة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن السوق المطور يتضمن العديد من الأنشطة منها، الخضروات والفاكهة والسلع والمواد الغذائية، والأسماك واللحوم، والملابس والأحذية، والخردوات، والمنتجات المتنوعة، وذلك بشارع صلاح سالم، بمدينة كفرالشيخ، لتوفير إحتياجات المواطنين، وحفاظاً على المظهر الحضاري لشوارع كفرالشيخ، ومواجهة العشوائيات ومخالفات الإشغالات.

كما لفت الى تنظيم الأنشطة داخل السوق بما يتناسب مع إحتياجات المواطنين وأنه من المقرر افتتاح السوق للعمل، خلال أيام، لتلبية إحتياجات المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وجاء ذلك بحضور أحمد عيسي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

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جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ كفر الشيخ مواجهه الأسواق العشوائية مشروعات برنامج التنمية المحلية السوق الحضري بكفر الشيخ