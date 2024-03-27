تشييع جثمان أحد ضحايا غرق مركب الهجرة بمسقط رأسه بالفيوم

شيع المئات من أهالي مركز إطسا بمحافظة الفيوم، جثمان أحد الشباب الأربعة الذين لقوا حتفهم في حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية والتي غرقت في مياه البحر المتوسط أمام الشواطئ التونسية وذلك بعد أن صرحت النيابة العامة بتسليم الجثمان لذويه ودفنه بمسقط رأسه بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.

وكانت قد عثُرت دورية مركز شرطة صبراتة المدنية بدولة ليبيا الشقيقة على جثث 4 شباب مصريين على شاطئ البحر، وتبينّ أنهم ماتوا غرقًا خلال محاولتهم السفر إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية.

وتم التعرف على جثث الشباب الأربعة وهم، حسين راغب كيشار 20 سنة، وعلي رمضان عبد العليم 30 سنة، وفهد هاشم محمود 17 سنة، ويوسف عادل نادي 16 سنة وجميعهم مقيمين بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.



وكانت قد تمكنت السلطات المصرية من التواصل مع السلطات الليبية لتنظيم الإجراءات والتنسيق لتسليم جثامين ضحايا الهجرة غير الشرعية. وقد تم بنجاح إنهاء إجراءات تسليم جثمان أحد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم في هذه الحادثة المأساوية.

تعكس هذه الجهود المشتركة بين السلطات المصرية والليبية التزامها بالتعاون الدولي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتسهيل عمليات تسليم الجثامين لذوي الضحايا، وتقديم الدعم اللازم لهم في هذه الظروف الصعبة.