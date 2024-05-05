بسام راضي ينقل تهنئة السيسي بعيد القيامة للجالية القبطية فى إيطاليا

حضر بسام راضي سفير مصر في إيطاليا، وأعضاء السفارة المصرية قداس عيد القيامة بالكنيسة القبطية في روما.

ونقل السفير بسام راضي، تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي للجالية القبطية في إيطاليا ولنيافة الأنبا برنابة أسقف روما وتورينو وفلورنسا وضواحيها، حيث تلى بسام راضي نص رسالة الرئيس:

"الأخوة والأخوات أبناء مصر الأقباط بالخارج

يسعدنى أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأخلص التمنيات بمناسبة الإحتفال بعيد القيامة المجيد داعياً الله تعالى أن يعيده عليكم بالخير والبركات والسعادة.

أتمنى لكم النجاح والتوفيق، ولمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم المزيد من التقدم والازدهار.. مع أطيب تمنياتى وكل عام وأنتم بخير.

وأضاف بسام راضى، أنه من جانبه كمواطن مصرى بالأساس وسفير مصر فى إيطاليا يعبر عن خالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بعيد سعيد لجميع الاخوة الأقباط فى روما وإيطاليا بل وفى كل العالم وأن يعيده الله عليهم بكل الخير والسعادة.

وقال: أغتنم هذه المناسبة الطيبة لكي أشيد بقوة التلاحم والترابط بين أبناء مصر في مسيرة الوطن نحو المستقبل المنشود فمصر هي مهد الرسالات السماوية، وهو ما كان وسيظل مصدر الإعزاز لهذا البلد العظيم على مر التاريخ، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يرعى مصر، وأن يحفظ أهلها، وأن ينعم عليها بدوام الأمن والرقي والازدهار.

