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الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

إذاعة جيش الاحتلال: حالة الجندي المصاب في طولكرم حرجة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
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أفادت اذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حالة الجندي الذي أصيب في طولكرم بالضفة الغربية لا تزال حرجة والأطباء يحاولون إنقاذ حياته، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

كانت وسائل اعلام إسرائيلية أفادت بأنّ قوات الاحتلال انسحبت من بلدة دير الغصون بالأمس السبت، بعد عملية عسكرية استمرت 15 ساعة، مشيرةً إلى إصابة ضابط من وحدة "اليمام"، خلال العملية.
وفي وقت سابق، حاصرت قوات الاحتلال حاصرت منزلاً سكنياً، يملكه الفلسطيني ، في بلدة دير الغصون، بحجة إيوائه منفذي عملية أدّت إلى مقتل مستوطنَين في نوفمبر الماضي.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على كل من يتحرك في بلدة دير الغصون، بينما استقدمت مزيداً من التعزيزات إلى البلدة، بالتزامن مع تحليقٍ مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء طولكرم.

 

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