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الإثنين 25 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

نقل 10 مصابين في حادث بالشرقية لمستشفى الحسينية المركزي

ارشيفية
ارشيفية
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استقبل مستشفى الحسينية المركزي صباح اليوم  10 أشخاص مصابين بكدمات وجروح إثر وقوع حادث تصادم مقطورة جرار زراعي مع سيارة ميكروباص بناحية مفارق المطار بطريق سعود - الصالحية بمركز الحسينية وجاري عمل الإسعافات اللازمة لهم. 

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول كلا من: "سعيد غانم" 40 عاما ونجله "محمد" 12 عاما و"محمد عبدالمقصود" 45 عاما و"جابر أحمد" 40 عاما و"دعاء لطفي" 36 عاما و"أحمد فريد" 32 عاما و"محمد حسين" 25 عاما و"محمد صلاح" 29 عاما وعبدالرحمن شعبان" 30 عاما و"أحمد محمود" 35 عاما مقيمين بمركز الحسينية مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم مقطورة جرار زراعي مع سيارة ميكروباص بناحية مفارق المطار بطريق سعود - الصالحية بمركز الحسينية وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

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